3333 مواطناً استفادوا من الخدمات الذكية لبنك الائتمان

قالت المتحدثة باسم بنك الائتمان الكويتي حباري الخشتي إن البنك الائتمان يعد المؤسسة الحكومية الأولى والتي انفردت بتقديم خدماتها من خلال تقنية الذكاء الاصطناعي وفقا ً لاستراتيجية طموحه وضعتها إدارة البنك في سبيل تقديم أفضل خدمة للمواطنين بأبسط وأيسر السبل ، وأكدت الخشتي أن خدمات البنك المقدمة بتقنية الذكاء الاصطناعي لا تتطلب حضور شخصي من المواطنين لأي فرع من فروع البنك ولا تتطلب إحضار مستندات من جهات الدولة المختلفة كما أنها تتم من دون تدخل بشري من قبل موظفين البنك وتنجز خلال دقائق معدودة ، ، وذكرت الخشتي أن بنك الائتمان يعمل بشكل دائم ومستمر في تطوير خدماته وتقديمها لكافة المواطنين بنفس الجودة والكفاءة على مدار الساعة طوال أيام الإسبوع تحقيقا ً للحوكمة المؤسسية.

وأعلنت الخشتي أنه قد بلغ إجمالي عدد المستفيدين من خدمات البنك بتقنية الذكاء الاصطناعي 3333 مواطنا ويقدم البنك ثلاث خدمات بتقنية الذكاء الاصطناعي وهي القرض العقاري وقرض الزواج ومنح الإعاقة.