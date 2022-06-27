وزير التربية والتعليم العالي نعى المطيري نائب التدريب بالتطبيقي

نعت الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، نائب المدير العام لشؤون التدريب بالإنابة، مدير المعهد العالي للطاقة المهندس فيصل ضاحي المطيري، الذي وافته المنية أمس الأحد الموافق 26/6/2022.

وقال وزير التربية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي، رئيس مجلس إدارة الهيئة الدكتور علي فهد المضف، في تصريح صحفي، إن المغفور له بإذن الله كان من المهتمين والسباقين في تنمية وتطوير التدريب وتوطيد العلاقات مع مؤسسات الدولة لسد حاجة سوق العمل في توفير كوادر وطنية مؤهلة في العمل المهني، مضيفا أنه ومنذ تكليفه نائباً لمدير عام الهيئة لشئون التدريب كان حريصا على تنمية ورقي قطاع التدريب من خلال توقيع عدد من الاتفاقيات التعاونية مع مؤسسات الدولة المختلفة في المجال التكنولوجي والعسكري والنفطي والصناعي، والتي أضافت للقطاع الكثير في تطوير المناهج الدراسية، كما ساهم في تيسير الأعمال الخاصة بالتدريب بتوفير كافة الاحتياجات للطلبة والمدربين، وحرصه على تشجيع العاملين في المعاهد على مواكبة حاجة الدولة لمخرجات مؤهلة.

وبين د. المضف أن المغفور له بإذن الله، كان له دور فعال وناجح كمدير للمعهد العالي للطاقة في تيسير العقبات التي واجهت استمرار الدراسة في المعهد خلال جائحة كورونا، وتخطي ذلك من خلال تطوير البرامج العلمية والعملية الخاصة في المعهد لتكون الدراسة عن بعد دون وجود أي عقبات تذكر خلال تلك الفترة، وقد لاقت تلك المرحلة النجاح الكبير ويشهد لها في المعهد بشكل خاص والهيئة بشكل عام.

ولسيرته الطيبة كان تعاونه مع الجميع واضحاً في خلق روح الأخوة والأسرة الواحدة بين منتسبي المعهد والهيئة والمساهمة في حل مشاكل الجميع من خلال فهمه للقوانين واللوائح التدريبية والإدارية.

وفي ختام تصريحه تقدم د.المضف بخالص العزاء والمواساة لأسرة الفقيد، داعياً المولى عزّ وجل أن يتغمده بالرحمة والمغفرة وجنات النعيم، وأن يلهم أهله الصبر والسلوان.