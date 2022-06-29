“السكنية” تستدعي 118 مواطناً لقرعة قسائم مشروع جنوب مدينة صباح الأحمد (N9)

أعلنت المؤسسة العامة للرعاية السـكنية بأنها ستقوم بتوزيع الدفعة الثالثة عشر مـن (9n) في القسائم الحكومية بمشروع جنوب صباح الأحمد والتي تشتمل على (118) قسيمة بمساحة 400 م2 للمخصص لهم حتى تاريخ 3/ 2/ 2014، وفقا للمواعيد التالية:
ودعت المعنيين إلى الحضور شخصياً إلى مبنى المؤسسـة في جنوب السرة الساعة التاسعة صباحاً في المواعيد المبينة أعلاه، مصطحبين معهم البطاقة المدنية وقرار التخصيص وذلك لاستلام بطاقة القرعة خلال أوقات الدوام الرسمي، علماً بأن من يتخلف عن استلام بطاقة القرعة الخاصة به خلال الأيام المحددة بهذا الإعلان، فإن المؤسسة ستقوم باستبعاد اسمه وإدخال الأسماء التي تليهم في التخصيص.
ودعت المواطنين المخصص لهم القسائم الحكومية في هذا المشروع ممنت لم ترد أسماؤهم ضمن هذا الكشف الحضور إلى مبنى المؤسسة في تمام الساعة التاسعة صباح يوم الاثنين الموافق 4/ 7/ 2022 مصطحبين معهم قرار التخصيص والبطاقة المدنية للدخول ضمن الاحتياط.
وأسماء المواطنين كالتالي:
0001 عبدالله علي يوسف الرميضين
0002 عليان ناصر سالم العجمى
0003 حسن على عباس محمد
0004 علي ثنيان عبدالله العنزي
0005 حمود طلال ابراهيم جحيل
0006 غسان عبدالرحمن محمد ابوحيمد
0007 ميثم عبدالامام بدرعلي خان حسين
0008 عبيس عبدالمانع فهد العجمى
0009 فيصل ابراهيم عبدالرحمن المذن
0010 احمد محمد حسن كمشاد
0011 محمد عبد الرحمن ماجد الشايع
0012 فهد عبد الحميد ابراهيم حسين
0013 خالد عيسى سيد عبد الوهاب الرفاعى
0014 عقاب ردن شليويح العتيبى
0015 فيصل راشد عبد الامير بنيان
0016 ناصر سعود وقيان العجمى
0017 صلاح عبد الله معتوق العسلاوى
0018 هانى اسماعيل عبد على الشطى
0019 محمد حمد عويضه العجمى
0020 جابر حسن عبد الجبار القلاف
0021 سعد حماد سعد العجمى
0022 محمد عبدالله حسين محمد
0023 جاسم عبد الرحمن احمد البالول
0024 علي جغفر قمبر ال جعفر
0025 احمد سليمان محمد المنيس
0026 عمر عبد الله اسماعيل العبدالله
0027 احمد منصور مريخان العازمى
0028 فهد عبد العزيز حسين فرج
0029 مبارك محوش ناصر الرشيدى
0030 حسن سلطان محمد العجمى
0031 احمد ابراهيم جاسم القلاف
0032 نواف فليح ناصر سعد
0033 احمد فالح مطلق العازمى
0034 فلاح فهد فلاح الهملان
0035 فهد سالم مقعد الدوسري
0036 وليد محمد دليم العازمى
0037 خالد مشارى عيد المطيرى
0038 خليفه محمد خليفه المريشد
0039 محمد سالم محمد المرى
0040 ناصر بدر فلاح العميره
0041 فيصل عدنان محمد على
0042 عبد العزيز فيصل احمد عيسى مبارك محمد
0043 على ناصر نجم القتناب
0044 جاسم عبدالعزيز عبدالرحمن الشاهين الغانم
0045 محمد ناصر مسعود العجمى
0046 حمود فجرى حمود القريافى
0047 مشاري جاسم محمد العياضى
0048 فهد مدعث سعد العجمى
0049 احمد سعود ناصر الموسى
0050 فايز حمود زغير الظفيري
0051 شهاب بدر ناصر بورباع
0052 مرزوق فلاح خالد العازمى
0053 سعد عبدالله سعد الربيعان
0054 يوسف محمد عبد العزيز العلوش
0055 على هاشم سيد حسين شبر
0056 مجرن يوسف احمد المجرن
0057 محمد كاظم خضير خلف
0058 صالح محمد رجا العازمى
0059 عبد الكريم عيسى عبد الكريم المعيصب
0060 فهد مطلق خلف العازمى
0061 عبد الله نبيل عبد الغفور العوضى
0062 مبارك عبد الله مبارك الرندى
0063 داود سليمان زكريا الرويح
0064 حمد محمد مبارك العجمي
0065 بدر عبد الله فهد العثمان
0066 احمد زامل رجا الرشيدى
0067 عبد العزيز مشعل عبد العزيز الطخيم
0068 عبد الله محمد عبد الرحمن العبد الرحيم
0069 كميخ برغش فهد العجمي
0070 طلال فالح وبران المعتقه
0071 عبد الرحمن جاسم محمد غلوم
0072 ناصر يوسف عبد القادر الرشيد
0073 عدنان ناجى بخيتان الحبينى
0074 فهد جميعان مهدى المطيرى
0075 خالد ردن جار الله الجنفاوي الشمري
0076 نايف حمود مخلف العنزي
0077 صادق هاشم حبيب العلوي
0078 عثمان محمد سلطان الانصاري
0079 يعقوب يوسف عبدالكريم عبدالله
0080 حيدر حسن عبدالملك بهمن
0081 علي حسين محمد العازمي
0082 عبدالله عبدالمحسن عثمان الصوينع
0083 هاشم سليمان على حيدر
0084 فهد صالح على المرى
0085 عبد الرحمن مبارك مطرود العازمى
0086 فهد ناصر فهد المنصور
0087 محمد عبدالله بدر البدر
0088 عيسى حامد عبدالله شريف
0089 موسى يعقوب يوسف كمال
0090 ناصر بدر عبد الحميد بوعباس
0091 سامي عبدالرحمن علي العتيبي
0092 فيصل عطيه سفر البراك
0093 محمد فجرى حمود القريافى
0094 خالد يعقوب سالم الشامى
0095 ناصر مصلح هميجان العازمى
0096 صالح عيسى عبد القادر الزاير
0097 محمد جعفر قمبر ال جعفر
0098 نايف مناحى ناصر العجمى
0099 عثمان فرج ربيع ادريس
0100 محمد عبد الله محمد الصقر
0101 بدر صالح حسين العصفور
0102 عالي منور عالي العازمي
0103 غانم محمد غانم الفهد
0104 نواف احمد عبدالله العنزى
0105 يعقوب يوسف محمد فكري
0106 محمد ناصر فهد العيسى
0107 صباح سالم محمد احمد
0108 عبيد منصور حمود القريافى
0109 طلال نافل عثمان العازمي
0110 حمد بدر عبدالرحيم الانصاري
0111 ناصر سعد حمود القريافى
0112 حسين جاسم طاهر الشمالى
0113 عدنان جاسم ذياب احمد
0114 عبد الرحمن أسعد عبد العزيز الراشد
0115 مساعد جلوى شنار المطيرى
0116 عبد العزيز حسين على النجار
0117 بشار شاكر محمد حسن
0118 هادي علي عبد الرحمن حيدر
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