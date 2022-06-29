“السكنية” تستدعي 118 مواطناً لقرعة قسائم مشروع جنوب مدينة صباح الأحمد (N9)

أعلنت المؤسسة العامة للرعاية السـكنية بأنها ستقوم بتوزيع الدفعة الثالثة عشر مـن (9n) في القسائم الحكومية بمشروع جنوب صباح الأحمد والتي تشتمل على (118) قسيمة بمساحة 400 م2 للمخصص لهم حتى تاريخ 3/ 2/ 2014، وفقا للمواعيد التالية:

ودعت المعنيين إلى الحضور شخصياً إلى مبنى المؤسسـة في جنوب السرة الساعة التاسعة صباحاً في المواعيد المبينة أعلاه، مصطحبين معهم البطاقة المدنية وقرار التخصيص وذلك لاستلام بطاقة القرعة خلال أوقات الدوام الرسمي، علماً بأن من يتخلف عن استلام بطاقة القرعة الخاصة به خلال الأيام المحددة بهذا الإعلان، فإن المؤسسة ستقوم باستبعاد اسمه وإدخال الأسماء التي تليهم في التخصيص.

ودعت المواطنين المخصص لهم القسائم الحكومية في هذا المشروع ممنت لم ترد أسماؤهم ضمن هذا الكشف الحضور إلى مبنى المؤسسة في تمام الساعة التاسعة صباح يوم الاثنين الموافق 4/ 7/ 2022 مصطحبين معهم قرار التخصيص والبطاقة المدنية للدخول ضمن الاحتياط.

وأسماء المواطنين كالتالي:

0001 عبدالله علي يوسف الرميضين

0002 عليان ناصر سالم العجمى

0003 حسن على عباس محمد

0004 علي ثنيان عبدالله العنزي

0005 حمود طلال ابراهيم جحيل

0006 غسان عبدالرحمن محمد ابوحيمد

0007 ميثم عبدالامام بدرعلي خان حسين

0008 عبيس عبدالمانع فهد العجمى

0009 فيصل ابراهيم عبدالرحمن المذن

0010 احمد محمد حسن كمشاد

0011 محمد عبد الرحمن ماجد الشايع

0012 فهد عبد الحميد ابراهيم حسين

0013 خالد عيسى سيد عبد الوهاب الرفاعى

0014 عقاب ردن شليويح العتيبى

0015 فيصل راشد عبد الامير بنيان

0016 ناصر سعود وقيان العجمى

0017 صلاح عبد الله معتوق العسلاوى

0018 هانى اسماعيل عبد على الشطى

0019 محمد حمد عويضه العجمى

0020 جابر حسن عبد الجبار القلاف

0021 سعد حماد سعد العجمى

0022 محمد عبدالله حسين محمد

0023 جاسم عبد الرحمن احمد البالول

0024 علي جغفر قمبر ال جعفر

0025 احمد سليمان محمد المنيس

0026 عمر عبد الله اسماعيل العبدالله

0027 احمد منصور مريخان العازمى

0028 فهد عبد العزيز حسين فرج

0029 مبارك محوش ناصر الرشيدى

0030 حسن سلطان محمد العجمى

0031 احمد ابراهيم جاسم القلاف

0032 نواف فليح ناصر سعد

0033 احمد فالح مطلق العازمى

0034 فلاح فهد فلاح الهملان

0035 فهد سالم مقعد الدوسري

0036 وليد محمد دليم العازمى

0037 خالد مشارى عيد المطيرى

0038 خليفه محمد خليفه المريشد

0039 محمد سالم محمد المرى

0040 ناصر بدر فلاح العميره

0041 فيصل عدنان محمد على

0042 عبد العزيز فيصل احمد عيسى مبارك محمد

0043 على ناصر نجم القتناب

0044 جاسم عبدالعزيز عبدالرحمن الشاهين الغانم

0045 محمد ناصر مسعود العجمى

0046 حمود فجرى حمود القريافى

0047 مشاري جاسم محمد العياضى

0048 فهد مدعث سعد العجمى

0049 احمد سعود ناصر الموسى

0050 فايز حمود زغير الظفيري

0051 شهاب بدر ناصر بورباع

0052 مرزوق فلاح خالد العازمى

0053 سعد عبدالله سعد الربيعان

0054 يوسف محمد عبد العزيز العلوش

0055 على هاشم سيد حسين شبر

0056 مجرن يوسف احمد المجرن

0057 محمد كاظم خضير خلف

0058 صالح محمد رجا العازمى

0059 عبد الكريم عيسى عبد الكريم المعيصب

0060 فهد مطلق خلف العازمى

0061 عبد الله نبيل عبد الغفور العوضى

0062 مبارك عبد الله مبارك الرندى

0063 داود سليمان زكريا الرويح

0064 حمد محمد مبارك العجمي

0065 بدر عبد الله فهد العثمان

0066 احمد زامل رجا الرشيدى

0067 عبد العزيز مشعل عبد العزيز الطخيم

0068 عبد الله محمد عبد الرحمن العبد الرحيم

0069 كميخ برغش فهد العجمي

0070 طلال فالح وبران المعتقه

0071 عبد الرحمن جاسم محمد غلوم

0072 ناصر يوسف عبد القادر الرشيد

0073 عدنان ناجى بخيتان الحبينى

0074 فهد جميعان مهدى المطيرى

0075 خالد ردن جار الله الجنفاوي الشمري

0076 نايف حمود مخلف العنزي

0077 صادق هاشم حبيب العلوي

0078 عثمان محمد سلطان الانصاري

0079 يعقوب يوسف عبدالكريم عبدالله

0080 حيدر حسن عبدالملك بهمن

0081 علي حسين محمد العازمي

0082 عبدالله عبدالمحسن عثمان الصوينع

0083 هاشم سليمان على حيدر

0084 فهد صالح على المرى

0085 عبد الرحمن مبارك مطرود العازمى

0086 فهد ناصر فهد المنصور

0087 محمد عبدالله بدر البدر

0088 عيسى حامد عبدالله شريف

0089 موسى يعقوب يوسف كمال

0090 ناصر بدر عبد الحميد بوعباس

0091 سامي عبدالرحمن علي العتيبي

0092 فيصل عطيه سفر البراك

0093 محمد فجرى حمود القريافى

0094 خالد يعقوب سالم الشامى

0095 ناصر مصلح هميجان العازمى

0096 صالح عيسى عبد القادر الزاير

0097 محمد جعفر قمبر ال جعفر

0098 نايف مناحى ناصر العجمى

0099 عثمان فرج ربيع ادريس

0100 محمد عبد الله محمد الصقر

0101 بدر صالح حسين العصفور

0102 عالي منور عالي العازمي

0103 غانم محمد غانم الفهد

0104 نواف احمد عبدالله العنزى

0105 يعقوب يوسف محمد فكري

0106 محمد ناصر فهد العيسى

0107 صباح سالم محمد احمد

0108 عبيد منصور حمود القريافى

0109 طلال نافل عثمان العازمي

0110 حمد بدر عبدالرحيم الانصاري

0111 ناصر سعد حمود القريافى

0112 حسين جاسم طاهر الشمالى

0113 عدنان جاسم ذياب احمد

0114 عبد الرحمن أسعد عبد العزيز الراشد

0115 مساعد جلوى شنار المطيرى

0116 عبد العزيز حسين على النجار

0117 بشار شاكر محمد حسن

0118 هادي علي عبد الرحمن حيدر