أنس جابر تواصل التحليق في ويمبلدون وتتجاوز البولندية كاوا

تاهلت اللاعبة التونسية أنس جابر المصنفة الثانية عالميا مساء اليوم الاربعاء الى الدور الثالث لبطولة ويمبلدون، بعد ان فازت في الدور الثاني على اللاعبة البولوندية كاترينا كاوا المصنفة 91 عالميا بمجموعتين دون رد.

وكانت البولندية حاولت اللعب بكل ندية في المجموعة الاولى امام نجمة التنس التونسي والعربي، ما جعل اللعب يكون شوطا بشوط الى حدود 4 – 4 قبل ان تتمكن انس جابر من اخذ الاسبقية وحسم المجموعة لصالحها بنتيجة 6 – 4.

وفي انمجموعة الثانية عجزت البولندية عن الصمود امام المصنفة الثانية عالميا والتي كسبت مجموعة بيضاء 6 – 0 مؤكدة بانها على اتم الإستعداد للذهاب بعيدا في بطولة ويمبلدون.

وستواجه اأنس جابر في الدور الثالث يوم الجمعة القادم 1 يوليو اللاعبة الفرنسية ديان باري المصنفة 77 عالميا والتي ازاحت في الدور الثاني اللاعبة اليابانية ماي هونتاما المصنفة 139 عالميا بمجموعتين دون رد بواقع 6 – 3 و 6 – 2.

