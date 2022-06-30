“التجارة” تغلق مصنع زيوت في “صناعة الجهراء”

قام مفتشو وزارة التجارة والصناعة بإغلاق أحد مصانع زيوت السيارات في منطقة الجهراء الصناعية لقيامه بتعبئة زيوت غير مطابقة للمواصفات القياسية وتوزيعها على محال تبديل زيوت السيارات لبيعها.

وتم ضبط المصنع المخالف بعد عملية رصد وتحقق تم خلالها فحص عينات من الزيوت في مختبرات الهيئة العامة للصناعة وثبت بعد الفحص عدم مطابقتها للمواصفات مما يسبب الضرر للسيارات ويهدد سلامة المستهلكين. وقامت «التجارة» على الفور بسحب نوع الزيت المذكور من المحال الذي تم توزيعه، وذلك حماية للمستهلك وحرصا على سلامته، وجار استكمال الإجراءات القانونية بحق المصنع المخالف.