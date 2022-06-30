قالت الإدارة العامة للطيران المدني اليوم الخميس إن إجمالي عدد المغادرين والقادمين من وإلى مطار الكويت الدولي خلال إجازة عيد الأضحى في الفترة ما بين السابع والسادس عشر من شهر يوليو سيبلغ نحو 542161 راكبا وراكبة.

وأضاف المدير العام للإدارة يوسف الفوزان في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) أن إجمالي عدد الرحلات القادمة والمغادرة من وإلى مطار الكويت خلال الفترة المذكورة سيبلغ نحو 3484 رحلة.

وأوضح الفوزان أن عدد الرحلات القادمة سيبلغ 1737 رحلة تقل 285155 راكبا وراكبة في حين سيبلغ عدد الرحلات المغادرة 1747 رحلة تنقل 257006 ركاب.

وأفاد بأن الوجهات الأعلى تشغيلا هي القاهرة ودبي وإسطنبول والدوحة وجدة مؤكدا استعداد الإدارة بقطاعاتها التشغيلية كافة لعطلة عيد الأضحى عموما وموسم الصيف خصوصا.

وأشاد بتعاون كل الجهات الحكومية لاسيما وزارة الداخلية والإدارة العامة للجمارك إضافة إلى شركات الطيران والخدمات الأرضية العاملة في مطار الكويت الدولي.