“الكويت”… زعيم “يد آسيا” للمرّة الأولى

توّج «الكويت» بلقب بطولة الأندية الآسيوية الـ 24 في كرة اليد، للمرّة الأولى في تاريخه، بفوزه المستحق على النجمة البحريني، بطل الخليج، 28-23، في المباراة النهائية التي أقيمت، أمس، في مدينة حيدرأباد الهندية، وتأهل إلى كأس العالم للأندية «سوبر غلوب»، التي ستُقام من 17 الى 23 أكتوبر المقبل في السعودية.

وأحرز القادسية المركز الثالث بتغلّبه على العربي القطري 28-27.

وقدّم «العميد» أداءً رائعاً في البطولة، وبلغ الى نصف النهائي وصيفا للمجموعة، ثم تخطّى «الأصفر» في الدور نصف النهائي، ومن ثم بطل الخليج في النهائي.

وفرض «الأبيض» إيقاعه على مجريات المباراة النهائية، عدا بعض الفترات، حيث قال النجمة كلمته، لكن ليس طويلا.

وأنهى «الكويت» الشوط الأول 15-11، نتيجة براعة حارس المرمى علي صفر، وهرناديز.

وفي الشوط الثاني، صحا النجمة قليلا وتمكن من مقاربة النتيجة، بيد أن «الأبيض» عاد مجدّدا ووسّع الفارق ليحسم المباراة بفارق 5 أهداف.

وبات «الأبيض» خامس نادٍ كويتي يتوّج باللقب القاري، حيث سبق أن أحرزه كاظمة مرّتين (1998 و1999)، والقادسية مرّتين أيضاً (2006 و2008) والفحيحيل مرّة واحدة (2004) والصليبخات مرّة واحدة أيضاً (2009).

وفي الجوائز الفردية، أختير لاعبا «الكويت»، البرتغالي أنخل هرنانديز أفضل باك أيمن وصالح الموسوي أفضل جناح أيمن، فيما حصل محترف القادسية، التونسي خالد الحاج جائز أفضل صانع ألعاب، ولاعبو النجمة، القطري مهدي سعد أفضل جناح أيسر، محمد حبيب أفضل باك أيسر، علي عيد أفضل لاعب والحارس محمد عبدالحسين أفضل حارس، فيما أختير باولو راموس أفضل لاعب دائرة.

وفي مباريات دور الترضية، حلّ الوكرة القطري خامسا، النور السعودي سادسا، سانت ميس كرمان الإيراني سابعا وتي سبورتس الهندي مستضيف البطولة ثامنا.

هذا، ويصل وفد «الكويت» الى البلاد في الساعة 3:45 عصر اليوم.

السجل الذهبي

تناوب على التتويج بلقب بطولة الأندية الآسيوية لكرة اليد 14 نادياً هي: كاظمة 1998 و1999، السد القطري 2000 و2001 و2002 و2003 و2005، السد اللبناني 2010، مضر السعودي 2011، الفحيحيل 2004، الريان القطري 2012 و2013، القادسية 2006 و2008، الدحيل 2014 و2015 و2019 و2021، الأهلي السعودي «فبراير» 2009، النور السعودي 2016، الصليبخات «نوفمبر» 2009، النجمة البحريني 2017، العربي القطري 2019 و«الكويت» 2022.