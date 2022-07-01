الأمير فيصل يؤدي اليمين الدستورية نائباً للملك عبد الله

أدى الأمير فيصل بن الحسين، اليوم الجمعة، اليمين الدستورية نائباً للعاهل الأردني للملك عبد الله.

وبحسب ما نشرته وكالة الأنباء الأردنية «بترا» ، فقد أدى الأمير فيصل اليمين الدستورية بحضور هيئة الوزارة.

والأمير فيصل بن الحسين بن طلال «11 أكتوبر 1963»، هو ثاني أبناء الملك الحسين بن طلال والأخ الشقيق للملك عبد الله الثاني بن الحسين وأمه الأميرة منى الحسين. وهو طيار حصل على العديد من المناصب العليا في سلاح الجو الملكي الأردني، كما كان لواءً في الجيش العربي الأردني حتى 26 ديسمبر 2017.

وهو يرأس اللجنة الأولمبية الأردنية التي تعنى بشؤون الرياضة والرياضيين في الأردن.