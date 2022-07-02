“الأوقاف” تطرح أكشاك بيع هواتف داخل مبناها

أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية عن طرح مزايدة لتوفير وتجهيز وتشغيل أكشاك «بوثات» لبيع وصيانة الهواتف ومستلزماتها في مبنى الوزارة في منطقة الرقعي.

وأشار إعلان الوزارة في «الجريدة الرسمية» إلى أن موعد إغلاق المزايدة في 31 يوليو الجاري، وسيتم عقد الإجتماع العلني لفحص مظاريف المتقدمين في 2 أغسطس القادم، في مبنى الوزارة في الرقعي.

واوضحت الوزارة انها تسعى لتوفير جهاز سحب آلي «ATM» في مبناها بالرقعي ضمن مزايدة أخرى أعلنت عنها الوزارة للتسهيل على رواد المبنى وموظفيه عند حاجتهم لسحب الأموال.