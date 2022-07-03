جامعة الكويت: لا إصابات جراء سقوط “عارضة” واجهة كلية الهندسة والبترول

أكدت جامعة الكويت عدم تسجل أي إصابة بين الطلبة وأعضاء الهيئة الأكاديمية والموظفين جراء سقوط أحد عوارض التدعيم الحديدية المرتبطة بالواجهة الزجاجية بكلية الهندسة والبترول الحرم الجنوبي، بمدينة صباح السالم الجامعية اليوم السبت، مبينة أن الحادث كان بعيداً عن أية أضرار مادية أو بشرية.

وأضافت الجامعة أن قطاع المرافق ممثلاً بإدارتي الأمن والسلامة والإنشاءات والصيانة قام فوراً بتأمين الموقع بمسافة كافية حفاظاً على سلامة مرتادي الكلية.

وأوضحت أنه جارٍ معاينة الموقع من قبل إدارة المرافق والبرنامج الإنشائي وإدارة الإنشاءات والصيانة للوقوف على الأسباب الفنية وإيجاد الحلول السريعة لضمان سلامة مرتادي المبنى، مؤكدة أن الحادث لن يؤثر على سير العملية التعليمية، متمنين السلامة للجميع.