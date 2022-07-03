أسماء 3454 طالبا وطالبة في البعثات الخارجية

اعتمد وزير التربية وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور علي المضف أسماء 3454 طالبا وطالبة تم قبولهم في خطة الابتعاث الخارجي (2022 – 2023) من الحاصلين على شهادة الثانوية في عامي (2020 – 2021) و (2021 – 2022).

جاء ذلك في بيان رسمي من الوكيل المساعد لشؤون البعثات والمعادلات والعلاقات الثقافية الناطق الرسمي باسم الوزارة فاطمة السنان خلال إعلان وزارة التعليم العالي لأسماء الطلبة المقبولين في خطة البعثات الخارجية للعام الدراسي 2023/2022.

وهنأت السنان الطلبة والطالبات المقبولين وذويهم، داعيه المولى عز وجل لهم التوفيق في مسيرتهم الأكاديمية، مشيرة إلى أن أعداد المقبولين في خطة البعثات الخارجية لهذا العام بلغ (3454 ) طالب وطالبة، بزيادة عن الخطة الأصلية للعام الماضي والذي بلغ عدد المقبولين (3311 ) طالب وطالبه.

وأكدت السنان أنه على الطلبة ضرورة الالتزام بقوانين الهجرة في دول الابتعاث، وكذلك الالتزام بلائحتي البعثات والمعادلات الخاصة بوزارة التعليم العالي لتسهيل مسيرتهم الدراسية طوال فترة البعثة كما شددت على أهمية التزام الطلبة المقبولين بالمواعيد التي سترسلها الوزارة لكل طالب حيث سيتم استقبالهم في المواعيد المحددة لهم فقط، وذلك لاستكمال إجراءات اعتماد البعثة، كما يمكن للطلبة متابعة المرحلة الثالثة والأخيرة لحملة وجهني عبر حسابات التواصل الاجتماعي الرسمية للوزارة للاطلاع على كافة المعلومات التي تهم الطلبة وذويهم لمرحلة ما بعد القبول.

أسماء الطلبة في البعثات الخارجية