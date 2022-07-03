“الخدمة الوطنية”: على المكلفين الالتزام بالتسجيل خلال 60 يوماً من تاريخ بلوغ سن 18 عاماً

أعلنت رئاسة الأركان العامة للجيش (هيئة الخدمة الوطنية العسكرية) للمواطنين المكلفين ممن ينطبق عليهم القانون رقم (20) لسنة 2015 الإلتزام بالتسجيل عبر الموقع الإلكتروني لهيئة الخدمة الوطنية العسكرية خلال مدة أقصاها 60 يوما من تاريخ بلوغه سن 18 سنة.