مدير “البيئة”: نبحث عن أفضل السبل لـ “جنوب القيروان” ولا يمكن أن نضحي بـ 80 ألف شجرة فيها

وقعت الهيئة العامة للبيئة مذكرة تعاون مع الشركة الحاضنة «ايكو» لتنفيذ عدد من المشاريع الصغيرة والمتوسطة خلال 5 سنوات.

وقال المدير العام للهيئة الشيخ عبدالله الحمود الصباح إن الهدف من الاتفاقية تحسين الوضع البيئي وتقديم الدعم للمشاريع الصغيرة والمتوسطة والتعامل مع النفايات والمخلفات في البيئة البحرية والساحلية.

وأكد الصباح في تصريح للصحافيين عقب توقيع الاتفاقية ضرورة التحول نحو الاقتصاد الأخضر والمساهمة في ايجاد فرص عمل لأصحابالمشاريع الصغيرة والمتوسطة في المجال البيئي مبينا سعي الهيئة إلى دعم مؤسسات المجتمع المدني من خلال هذه الاتفاقية.

وكشف عن تعاون مع المؤسسة العامة للرعاية السكنية وبلدية الكويت لإيجاد أفضل السبل في حماية البيئة في منطقة جنوب القيروان المخصصة للبيوت السكنية لإيجاد إرض بديلة لإسكان المواطنين مؤكدا «لا يمكن أن نضحي بنحو 80 ألف شجرة في المنطقة».

وأكد الصباح دعم الهيئة لإيجاد مواقع سكنية لا تتعرض للتيارات الهوائية، حيث إن وجود المسطحات الخضراء سيساهم في الحماية من التغيرات المناخية والغبار.

وتحدث الصباح عن مصانع تدوير الإطارات، مؤكدًا أنها تعمل بشكل سليم في إعادة تدوير ما تم نقله من أراضي جنوب سعد العبدالله، مشيرا إلى أن الهدف الأساسي الذي يعمل من أجله هو الكيفية المناسبة التي يتم من خلالها إعادة التدوير للإطارات، حيث إن ردمها يعتبرمن المؤثرات السلبية على البيئة.

من جانبه قال رئيس مجلس ادارة شركة «ايكو» جاسم العبوه إن المسؤولية كبيرة في تنفيذ هذه المشاريع وتحسين البيئة و المشاريع الشبابية التي تخص البيئة وان شاء الله نكون أهلا للثقة، مبينا أن عدد المشاريع البيئية التي تم الاتفاق على تنفيذها في المرحلة الأولى تبلغ 20 مشروعا.