وفد “الإطفاء” ينهي جولاته التفتيشية على 53 حملة حج كويتية في مكة

ذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام بقوة الإطفاء العام أن الوفد المشارك مع بعثة الحج الكويتية استكمل جولاته التفتيشية على مقرات الحملات الكويتية في مكة المكرمة للتأكد من استيفائها الاشتراطات الوقائية وذلك حفاظاً على سلامة حجاج بيت الله الحرام.

وقالت الإدارة إن الوفد يعمل بالتعاون مع مفتشي وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية ووزارة الصحة العامة لتأمين مقرات الحملات الكويتية في مكة المكرمة من خلال تشكيل عدة فرق تعمل على فترتين صباحية ومسائية، وقد باشرت الفرق عملها منذ وصولها الى المملكة العربية السعودية الشقيقة وهي مستمرة حتى انتهاء موسم الحج.

وأضافت الإدارة أن عدد الحملات الكويتية لهذا العام وصل إلى 53 حملة موزعة على 12 فندقا وعدد 7 شقق فندقية و3 مبان سكنية، وقد لقي وفد قوة الإطفاء العام التعاون من جميع الحملات الكويتية وتفهمهم لتنفيذ اشتراطات الدفاع المدني السعودي الشقيق بما يضمن سلامة حجاج بيت الله الحرام.

وشدد وفد الإطفاء العام على أن الجولات التفتيشية غرضها حماية الأرواح والممتلكات من أي مخاطر ومستمر بعمله لحين انتهاء موسم الحج وعودة جميع حجاج الحملات الكويتية إلى أرض الوطن.