إزالة 3 ديوانيات و5 مظلات و15 سورا زراعيا في “السرة”

أزالت بلدية العاصمة 5 مظلات غير مرخصة و15 سورا زراعيا إلى جانب 3 ديوانيات بمنطقة السرة، فضلا عن توجيه 3 إنذارات لعقارات سكنية مخالفة.

وفي هذا السياق أكد رئيس قسم إزالة المخالفات بفرع بلدية المحافظة عبدالله جابر أن تلك الإزالات جاءت في إطار الجهود الذي يبذلها الفريق الرقابي لإزالة كافة التعديات على أملاك الدولة التي يتم رصدها من خلال الكشف الميداني للفريق أو بلاغات تتمثل في إقامة المظلات وأعمدة حديد وحواجز وصبات أسمنتية وأسوار زراعية وديوانيات واستغلال مساحات بغير وجه حق بدون ترخيص من قبل البلدية.