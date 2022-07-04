مجلس الوزراء: تذليل أية معوقات تواجه المشاريع الإسكانية

عقد مجلس الوزراء اجتماعاً بعد ظهر اليوم في قصر السيف برئاسة سمو الشيخ صباح خالد الحمد الصباح ـ رئيس مجلس الوزراء.

بمناسبة قرب حلول عيد الأضحى المبارك يتقدم مجلس الوزراء بأسمى آيات التهاني والتبريكات لمقام حضرة صاحب السمو أمير البلاد وسمو ولي العهد حفظهما الله ورعاهما والشعب الكويتي الكريم والأمة العربية والإسلامية.

مبتهلاً إلى البارئ عز وجل أن يعيد هذه المناسبة العزيزة على الأمتين العربية والإسلامية بالخير واليمُن والبركات.

استمع مجلس الوزراء إلى شرح قدمه وزير الصحة حول آخر مستجدات الوضع الصحي في دولة الكويت، حيث أفاد أنه بالرغم من رصد ارتفاع في عدد الحالات الإيجابية لفيروس كورونا في دولة الكويت إلا أن الوضع الصحي مستقر ولا يدعو للقلق.

وقد دعا مجلس الوزراء المواطنين والمقيمين إلى استمرار الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية حفاظاً على سلامتهم، سائلاً المولى العلي القدير أن يحفظ الكويت وشعبها من كل مكروه.

قرر مجلس الوزراء الموافقة على مشاريع قوانين باعتماد الحسابات الختامية للهيئات ذات الميزانيات الملحقة ومشاريع القوانين باعتماد الحساب الختامي للإدارة المالية للدولة عن السنة المالية 2021/2022 ورفعها لحضرة صاحب السمو الأمير حفظه الله ورعاه تمهيداً لإحالتها لمجلس الأمة.

قرر مجلس الوزراء تكليف المؤسسة العامة للرعاية السكنية بمتابعة التنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة لاتخاذ كل ما من شأنه تذليل أية معوقات قد تواجه أيٍ من المشاريع الإسكانية.

وإيجاد البدائل المناسبة التي من شأنها دعم جهود المؤسسة الرامية إلى تسـريع وتيرة العمل والإنـجـاز لمشاريعها الإسكانية في ظل الأوضاع الاقتصادية الراهنة، وذلك لضمان توفير الرعاية السكنية للمواطنين بالسرعة الممكنة وتقليص فترات انتظارهم.

قرر مجلس الوزراء التالي:

1) يعهد إلى وزير المالية ووزير الدولة للشئون الاقتصادية والاستثمار مهام ومسئولية الإشراف على متابعة تنفيذ مشروع المدينة الترفيهية

) تكليف وزير المالية ووزير الدولة للشئون الاقتصادية والاستثمار بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة لاتخاذ كل ما من شأنه ترتيب الأوضاع القائمة والمتعلقة بنقل مشروع المدينة الترفيهية إلى وزارة المالية (إدارة أملاك الدولة)

قرر مجلس الوزراء تكليف مؤسسة الموانئ الكويتية بما يلي:

أ – التنسيق مع بلدية الكويت لسرعة استلام موقع نقعة الشملان في ظل صدور قرار المجلس البلدي

ب – التنسيق مع الهيئة العامة للبيئة لاتخاذ الخطوات اللازمة نحو إخلاء نقعة الشملان خلال شهر من تاريخه من مستغلي السفن المتواجدة بها لغير أغراضها، تمهيدًا لتصبح نقعة تراثية

قرر مجلس الوزراء تكليف وزارة الداخلية بموافاة مجلس الوزراء خلال أسبوعين من تاريخه بما تم بشأن وضع أنظمة تتبع حركة السفن بما يضمن التعرف على هويتها وتحديد مواقعها، بهدف رفع كفاءة السلامة البحرية في دولة الكويت وتوفير الحماية اللازمة لسفن الصيد الكويتية

قرر مجلس الوزراء تكليف البلدية باستكمال جهودها في مشروع تجميل مدينة الكويت، كما وافق المجلس على قبول التبرع المقدم من شركة الصالحية العقارية للقيام بالأعمال الاستشارية بتطوير شارع عثمان بن عفان بمنطقة الشرق ضمن مشروع تطوير وتجميل مدينة الكويت

استمع المجلس إلى العرض المقدم من بلدية الكويت حول المشاريع التالية:

-مشروع تطوير الواجهة البحرية بالجهراء (الكورنيش)

-مشروع تطوير الواجهة البحرية لساحل الصليبيخات

-مشروع المركز الثقافي والترفيهي والتعليمي بشارع عبدالله الأحمد

وقرر المجلس تكليف بلدية الكويت بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لتحديد الآلية المناسبة لطرح هذه المشاريع وتسويقها محلياً ودولياً بهدف تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص بما يضمن خلق بيئة استثمارية تنافسية وتحقيق عوائد مالية للبلاد وإيجاد فرص عمل للكفاءات الوطنية

قرر مجلس الوزراء تكليف بلدية الكويت بالمضي قدمًا بالإجراءات الخاصة بشأن مشروع تطوير أسواق المباركية ومواقف السيارات التابعة لها وذلك بالتنسيق مع من تراه من الجهات ذات الصلة

قرر مجلس الوزراء تكليف وزير الدولة لشئون البلدية ووزير الدولة لشئون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالتنسيق مع كل من (وزير المالية ووزير الدولة للشئون الاقتصادية والاستثمار، ووزير العدل ووزير الدولة لشئون تعزيز النزاهة) لوضع تصور شامل حول سبل تطوير وتنفيذ المشاريع بجزيرة فيلكا