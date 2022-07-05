سمو ولي العهد يستقبل السعدون والغانم والمحمد والخالد ضمن المشاورات التقليدية الجارية لتشكيل الحكومة الجديدة

استقبل سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح بقصر بيان صباح اليوم على التوالي رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم ورئيس مجلس الأمة الأسبق أحمد السعدون وسمو الشيخ ناصر المحمد رئيس مجلس الوزراء الأسبق وسمو الشيخ صباح الخالد رئيس مجلس الوزراء، وذلك ضمن إطار المشاورات التقليدية الجارية لتشكيل الحكومة الجديدة.