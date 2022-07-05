صحيفة : العسعوسي نائباً لرئيس “الاستئناف” والصفران نائباً عاماً بالتكليف

ذكرت صحيفة “الجريدة” الكويتية أن المجلس الأعلى للقضاء، برئاسة المستشار أحمد العجيل، وافق على تعيين المستشار ضرار العسعوسي نائباً لرئيس محكمة الاستئناف، بدلاً من المستشار علي المطيرات الذي انتهت ولايته القضائية بالتقاعد.

وقالت الصحيفة أنه على ضوء هذا القرار، سيترك العسعوسي منصب النائب العام، بعد خدمة استمرت في هذا المنصب مدة ناهزت ١٣ عاماً خلفاً للمستشار حامد العثمان.

في موازاة ذلك، علمت «الجريدة»، من مصادرها، أن من سيتولى منصب النائب العام حالياً بالتكليف هو المحامي العام الأول المستشار سعد الصفران، مبينة أن المناصب القضائية في رئاسة المحاكم سينظر إليها في سبتمبر المقبل بعد تقاعد عدد من أعضاء مجلس القضاء، وأهمها منصب رئيس المجلس المقبل، الذي يشغله حالياً المستشار العجيل.