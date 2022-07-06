وزير الدفاع يوجه بفتح باب التسجيل في كلية علي الصباح العسكرية لجميع التخصصات الجامعية

وجه نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ طلال الخالد رئاسة الأركان العامة للجيش بفتح باب التسجيل كطلبة ضباط في كلية علي الصباح العسكرية لحملة الشهادة الجامعية من جميع التخصصات حسب الشروط الخاصة بالتسجيل.

كما بتمديد فترة التسجيل حتى 30 يوليو الجاري نظرا لدخول عطلة عيد الأضحى.

وتأتي هذه التوجيهات رغبةً من نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع في تشجيع وحث الشباب الكويتي على الالتحاق بشرف الخدمة العسكرية وإتاحة الفرصة لحملة الشهادات الجامعية من مختلف التخصصات لخدمة الوطن والاسهام في استكمال مسيرة العطاء والبناء والتطوير لقواتنا المسلحة.