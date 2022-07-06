“المواصلات” تحذر: محتالون يرسلون روابط إلكترونية لدفع رسوم الخدمات

حذرت وزارة المواصلات من فتح الروابط عبر البريد الإلكتروني أو الرسائل النصية نظير دفع رسوم الطرود البريدية أو دفع مستحقات الخدمات الهاتفية.

وأكد المتحدث الرسمي باسم الوزارة مشعل الزيد، أن «المواصلات» لا تقوم بإرسال أي روابط لعملائها تخص رسوم الطرود البريدية أو الخدمات الهاتفية، محذراً من مغبة فتح مثل هذه الروابط المخادعة.

وأوضح الزيد أن وزارة المواصلات رصدت خلال الفترة الأخيرة تزايد الاستفسارات من قبل المواطنين حول تلقي عدد منهم لرسائل عبر البريد الإلكتروني أو من خلال رسائل نصية لأطراف تنتحل صفة وزارة المواصلات، بشأن الدعوة لدفع رسوم الطرود البريدية أو دفع مستحقات الخدمات الهاتفية مع إرفاق روابط في هذه الرسائل المزيفة التي ترسل من قبل أرقام وعناوين إلكترونية مضللة في محاولة خداع وتلاعب .

ودعا الزيد الجمهور لعدم الوقوع ضحية لها، لكونها لا تمت للوزارة بأي صلة.

وشدد الزيد على أن وزارة المواصلات توجه عناية عملائها لعدم فتح هذه الرسائل الوهمية وتجاهلها وعدم الثقة في مصدرها لكون الوزارة لا تقوم بإرسال أية رسائل تتضمن روابط دفع إلكترونية نظير خدماتها للجمهور.