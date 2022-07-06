الاتحاد الكويتي لكرة القدم: عقود احتراف موحدة للاعبين الكويتيين في الدوري

أعلن الاتحاد الكويتي لكرة القدم اليوم الاربعاء لائحة شؤون الاحتراف وأوضاع اللاعبين (2023/2022) وذلك في اطار سعي الاتحاد لتطبيق المفهوم الاحترافي وتوفير بيئة رياضية تخدم منظومة لعبة كرة القدم الكويتية.

وقال نائب رئيس مجلس إدارة الاتحاد احمد العنزي في مؤتمر صحفي ان هذه الاجراءات الجديدة تتضمن وضع اللوائح والقواعد الخاصة المتعلقة بتسجيل وانتقالات الرياضيين وتنظيم احترافهم وفقا لقواعد ولوائح الاتحادات الرياضية الدولية.

وأضاف ان ما يقوم به اتحاد كرة القدم يهدف الى التطوير وتحقيق بيئة تنافسية محترفة تتوافق مع متطلبات الاتحاد الدولي لكرة القدم وتعزز مفهموم المنافسة الرياضية بما يكفل حقوق اللاعبين ضمن اطار قانوني.

وأوضح ان اللائحة تحصر مشاركة اللاعبين المحترفين في دوري المحترفين على اللاعب المرتبط بعقد احترافي مع ناديه وتحدد الحد الادنى لرواتب اللاعبين وفقا لجدول رواتب ومكافآت للاعبين المحترفين في مسابقة الدوري وتتضمن تعيين مدراء احتراف في سابقة اولى في النظام الكروي في الكويت.

وذكر العنزي ان اللائحة اشتملت ايضا على تنظيم عملية انتقال اللاعبين من انديتهم كمحترفين وتحظر الانتقالات العابرة والاتفاقات الجانبية بين الاندية واللاعبين اذ تقرر بطلان اي اتفاقات او تعديلات للعقد في حال مخالفتها للوائح والانظمة والتعاميم.

وأفاد أن نطاق تطبيق اللائحة يكون على المسابقات المحلية التي ينظمها الاتحاد الكويتي لكرة القدم وتنظم انتقالات اللاعبين بين الاندية الكويتية واوضاع اللاعبين وتسجيلهم واهليتهم في المشاركة بالمسابقات مضيفا انها تخص اللاعبين المحترفين في مسابقة الدوري للسن العام.

واشار الى ان اللائحة تعرف بمدير الاحتراف ومهامه وشروطه والاحكام الانتقالية للاعب المحترف وانتقالات اللاعبين اضافة الى حماية اللاعبين القصر وبدل التدريب وحالات انهاء العقد لعدم دفع المستحقات المالية.