أنس جابر تواصل التوهج وتتأهل لنهائي ويمبلدون

حققت نجمة التنس التونسية أنس جابر المصنفة الثانية على العالم، إنجازا تاريخيا بالتأهل إلى نهائي بطولة ويمبلدون للتنس إثر تغلبها على الألمانية تاتيانا ماريا (6-2) و(3-6) و(6-1)، اليوم الخميس، في الدور قبل النهائي للبطولة.

وأصبحت أنس جابر، المصنفة الثالثة للبطولة، أول لاعبة تونسية وعربية وأفريقية تتأهل إلى النهائي في إحدى بطولات "جراند سلام" الأربع الكبرى.

واحتاجت أنس جابر إلى ساعة واحدة و43 دقيقة لحسم المباراة أمام ماريا والتأهل للنهائي، لتقف بذلك على بعد خطوة واحدة من إحراز اللقب.

الشوط الأول من المجموعة الأولى والذي كان فيه الإرسال لتاتيانا ماريا، عرف منافسة شرسة واستغرق 8 دقائق كاملة قبل أن تحسمه الألمانية (1-0).

لكن سرعان ما أخذت أنس جابر بزمام الأمور وتقدمت (2-1)، بعد أن كسرت إرسال منافستها الألمانية، ثم أنهت المجموعة الأولى بنتيجة (6-2).

وبعد سيطرتها على المجموعة الأولى كان الجميع يعتقد أن أنس جابر ستنهي اللقاء في المجموعة الثانية، لكن تاتيانا ماريا فازت بالمجموعة (6-3).

واستعادت أنس جابر توازنها ورفعت من نسق لعبها ما جعل الألمانية تعجز عن الصمود أمام ضرباتها الساحقة، وفازت التونسية بالمجموعة (6-1).

وتلتقي أنس جابر (27 عاما) في النهائي، الفائزة في المباراة الأخرى بالدور قبل النهائي المقررة اليوم بين الكازاخية إلينا رايباكينا والرومانية سيمونا هاليب.

ومنذ أن دخلت ضمن قائمة المصنفات الـ 50 الأوليات على العالم في شباط/فبراير 2020، حققت أنس جابر العديد من الإنجازات غير المسبوقة على مستوى تونس والدول العربية بشكل عام.

وحققت أنس جابر اليوم الانتصار الثاني والعشرين خلال آخر 24 مباراة لها، وباتت على بعد انتصار واحد من تحقيق أكبر إنجاز في لعبة التنس على مستوى الدول العربية والأفريقية.



