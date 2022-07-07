اكتمال وصول حجاج بيت الله الحرام إلى مشعر منى

اكتمل وصول حجاج بيت الله الحرام اليوم الخميس إلى مشعر منى لقضاء يوم التروية اقتداء بهدي الرسول محمد صلى الله عليه وسلم.

وذكرت وكالة الانباء السعودية (واس) انه رافق توافد ضيوف الرحمن إلى مشعر منى، الآلاف من رجال الأمن بمختلف قطاعاته لمتابعة توافد الحجاج إلى المشعر وسط تكامل لمنظومة عمل مختلف الجهات المعنية بخدمة الحجاج.

وأضافت الوكالة ان حركة تصعيد جموع الحجيج لمشعر منى تميزت بالانسيابية وفق خطة مرورية شملت المحاور الرئيسية لشبكة الطرق بمتابعة أمنية من سماء المشعر عبر طيران الأمن لضمان انتظام مرحلة التصعيد في حين سخرت مختلف الجهات الخدمية قدراتها وطاقاتها لخدمة ضيوف الرحمن.

وقالت ان ذلك يأتي تنفيذا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان لجميع قطاعات الدولة المعنية بالحج للقيام على أكمل وجه وفق الخطط التنظيمية والتشغيلية لموسم حج 1443 هجري التي تعد الأكبر بعد جائحة فيروس كورونا وبذل كل ما من شأنه التيسير على الحجاج ليؤدوا عباداتهم ونسكهم بروحانية وطمأنينة مع الحفاظ على المكتسبات الصحية المتحققة في مواجهة الجائحة.

وأشارت الى ان مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة رئيس لجنة الحج المركزية السعودي الأمير خالد الفيصل ووزير الداخلية رئيس لجنة الحج العليا السعودي الأمير عبدالعزيز بن سعود تابعا عملية تصعيد الحجاج إلى منى، مؤكدين في تعليماتهما للجهات المعنية بذل أقصى الجهود لتوفير ما يحقق لضيوف بيت الله الحرام أداء مناسكهم بيسر وأمان.