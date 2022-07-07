“الأوقاف”: 46 مصلى لأداء صلاة عيد الأضحى

أعلنت وزارة الاوقاف والشؤون الاسلامية ان صلاة عيد الاضحى المبارك السبت المقبل ستقام الساعة 10ر5 صباحا في 46 مصلى بعدد من الساحات ومراكز الشباب والملاعب الرياضية بمختلف محافظات البلاد اضافة الى المساجد التي تقام فيها صلاة الجمعة.

وذكرت الوزارة في بيان اليوم الخميس ان المصليات العامة ال46 موزعة بالمحافظات بواقع 10 مصليات في كل من العاصمة والفروانية والأحمدي و6 في كل من حولي والجهراء و4 في مبارك الكبير