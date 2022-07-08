وفاة رئيس وزراء اليابان السابق بإطلاق نار.. واعتقال المنفذ

توفي رئيس الوزراء السابق شينزو آبي اليوم الجمعة بعدما أطلق رجل يحمل بندقية النار عليه من الخلف بينما كان يدلي بكلمة في مدينة نارا بغرب البلاد.

واعتقلت السلطات رجلا مشتبها به.

وكانت وسائل إعلام يابانيّة ذكرت في وقت سابق أنّ آبي لم تظهر عليه أيّ مؤشّرات حيويّة بعد نقله إلى المستشفى، حيث نقلت محطّة «إن إتش كيه» الوطنيّة عن إدارة إطفاء محلية، أنّ آبي كان يعاني من توقّف وظيفة القلب والجهاز التنفّسي، وهي عبارة مستخدمة في اليابان قبل تأكيد الوفاة رسميًا.

وذكرت الشرطة أن مطلق النار قال خلال التخقيقات إنه كان يشعر بالاستياء تجاه آبي وكان ينوي قتله.

وتحتجز الشرطة المتهم الذي تردد أنه عضو سابق في قوات الدفاع الذاتي البحرية اليابانية.

من جهته، قال رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا إن إطلاق النار على شينزو آبي تصرف لا يغتفر، وأدانه «بأقوى العبارات» بعد حدوثه خلال فعالية انتخابية.