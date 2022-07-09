عناوين الصحف الكويتية ليوم السبت 09 يوليو 2022

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بيدري يرث قميص أساطير برشلونة
8 يوليو، 2022
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أنس جابر تواصل التوهج وتتأهل لنهائي ويمبلدون
7 يوليو، 2022
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الاتحاد الكويتي لكرة القدم: عقود احتراف موحدة للاعبين الكويتيين في الدوري
6 يوليو، 2022
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“الاتحاد الكويتي”: : الدوري الممتاز بثلاثة أقسام.. وملحقان لتحديد البطل وفرق الهبوط
3 يوليو، 2022
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اقتصاد
إيلون ماسك يلغي صفقة شراء “تويتر”
9 يوليو، 2022
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انتهاء مهلة “المركزي” لتقديم طلبات تأسيس بنوك رقمية وسط إقبال من الشركات المحلية
30 يونيو، 2022
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وزير التجارة السعودي: توقيع 14 اتفاقية بين مصر والسعودية بقيمة 7.7 مليار دولار
21 يونيو، 2022
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“الخطوط الكويتية” تدشن وجهتها الجديدة إلى الدار البيضاء
1 يونيو، 2022
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برلمان
عربي وعالمي
رياضة
روسيا 2018
بيدري يرث قميص أساطير برشلونة
8 يوليو، 2022
أضف تعليق
أنس جابر تواصل التوهج وتتأهل لنهائي ويمبلدون
7 يوليو، 2022
أضف تعليق
الاتحاد الكويتي لكرة القدم: عقود احتراف موحدة للاعبين الكويتيين في الدوري
6 يوليو، 2022
أضف تعليق
“الاتحاد الكويتي”: : الدوري الممتاز بثلاثة أقسام.. وملحقان لتحديد البطل وفرق الهبوط
3 يوليو، 2022
أضف تعليق
اقتصاد
إيلون ماسك يلغي صفقة شراء “تويتر”
9 يوليو، 2022
أضف تعليق
انتهاء مهلة “المركزي” لتقديم طلبات تأسيس بنوك رقمية وسط إقبال من الشركات المحلية
30 يونيو، 2022
أضف تعليق
وزير التجارة السعودي: توقيع 14 اتفاقية بين مصر والسعودية بقيمة 7.7 مليار دولار
21 يونيو، 2022
أضف تعليق
“الخطوط الكويتية” تدشن وجهتها الجديدة إلى الدار البيضاء
1 يونيو، 2022
أضف تعليق
الرأي
كتاب سبر
أقلامهم
آراؤهم
نشر الممنوع
أقسام أخرى
جرائم وقضايا
سبر أكاديميا
مجتمع
فن وثقافة
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منوعات
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تحقيقات
حوارات
شعراء سبر
سبر القوافي
كاريكاتير
بورتريه
” هات اذنك “
سبر ميديا
فيديو سبر
صور سبر
الرئيسية
أخبار
محليات
برلمان
عربي وعالمي
رياضة
روسيا 2018
بيدري يرث قميص أساطير برشلونة
8 يوليو، 2022
أضف تعليق
أنس جابر تواصل التوهج وتتأهل لنهائي ويمبلدون
7 يوليو، 2022
أضف تعليق
الاتحاد الكويتي لكرة القدم: عقود احتراف موحدة للاعبين الكويتيين في الدوري
6 يوليو، 2022
أضف تعليق
“الاتحاد الكويتي”: : الدوري الممتاز بثلاثة أقسام.. وملحقان لتحديد البطل وفرق الهبوط
3 يوليو، 2022
أضف تعليق
اقتصاد
إيلون ماسك يلغي صفقة شراء “تويتر”
9 يوليو، 2022
أضف تعليق
انتهاء مهلة “المركزي” لتقديم طلبات تأسيس بنوك رقمية وسط إقبال من الشركات المحلية
30 يونيو، 2022
أضف تعليق
وزير التجارة السعودي: توقيع 14 اتفاقية بين مصر والسعودية بقيمة 7.7 مليار دولار
21 يونيو، 2022
أضف تعليق
“الخطوط الكويتية” تدشن وجهتها الجديدة إلى الدار البيضاء
1 يونيو، 2022
أضف تعليق
الرأي
كتاب سبر
أقلامهم
آراؤهم
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أقسام أخرى
جرائم وقضايا
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