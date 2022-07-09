ريباكينا تتوج بلقب ويمبلدون على حساب أنس جابر

حصدت الكازاخية إلينا ريباكينا أول لقب لها في بطولات الجراند سلام الأربع الكبرى وتوجت بلقب بطولة ويمبلدون على حساب التونسية أنس جابر.

وفازت رايباكينا، المصنفة 17 للبطولة، على جابر، المصنفة الثانية عالميا، في المباراة النهائية اليوم السبت بنتيجة (3-6) و(6-2) و(6-2).

وفشلت التونسية أنس جابر في تحقيق إنجاز تاريخي جديد والفوز بأول لقب في بطولة كبرى بعد الهزيمة غير المتوقعة أمام إلينا ريباكينا.



ودخلت أنس جابر المباراة بقوة وتمكنت من كسر الإرسال الثاني لإلينا ريباكينا لتتقدم في النتيجة (2-1) و(3-1)، ثم (4-2) و(5-3).

ومن جديد نجحت البطلة التونسية في كسر إرسال منافستها بشوط أبيض مكنها من الفوز بالمجموعة الأولى بنتيجة (6-3)، بعد 32 دقيقة من اللعب.

وسجلت أنس في المجموعة الثانية تراجعا كبيرا، سهل مهمة ريباكينا ما جعلها تأخذ الثقة لتكون في طريق مفتوح للفوز بالمجموعة بنتيجة (6-2).

ودخلت ريباكينا الشوط فاصل بقوة وتقدمت (2-0) ثم (3-1)، ورغم تقليص الفارق من قبل أنس جابر (3-2)، لكن إلينا فازت بالمجموعة (6-2).