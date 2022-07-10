مسؤول دولي يزور الكويت الشهر المقبل لاستكمال إجراءات رفع أسماء المدرجين على قوائم الإرهاب

أعلنت وزارة الخارجية، اليوم الأحد، أنه استكمالاً للجهود التي تقوم بها دولة الكويت لحل قضية المواطنين الكويتيين المدرجين على قائمة العقوبات في مجلس الأمن والتواصل القائم والمستمر بين وزارة الخارجية ومجلس الأمن ولجنة العقوبات، فقد تقرر زيارة أمين المظالم ريشارد مالنجوم الى دولة الكويت في الاسبوع الثالث من الشهر المقبل (أغسطس).

وأوضحت أن الزيارة تأتي تلبية لدعوة من وزارة الخارجية للقاء رئيس لجنة تنفيذ قرارات مجلس الأمن تحت الفصل السابع حمد المشعان، وذلك لاستكمال اجراءات رفع أسماء السادة المدرجين على قوائم الإرهاب في مجلس الأمن ممن اجتازوا برنامج التأهيل المعد من الوزارة في هذا الخصوص.