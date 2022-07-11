عناوين الصحف الكويتية ليوم الاثنين 11 يوليو 2022

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روسيا 2018
ديوكوفيتش يتوج بلقب ويمبلدون
10 يوليو، 2022
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ريباكينا تتوج بلقب ويمبلدون على حساب أنس جابر
9 يوليو، 2022
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بيدري يرث قميص أساطير برشلونة
8 يوليو، 2022
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أنس جابر تواصل التوهج وتتأهل لنهائي ويمبلدون
7 يوليو، 2022
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اقتصاد
إيلون ماسك يلغي صفقة شراء “تويتر”
9 يوليو، 2022
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انتهاء مهلة “المركزي” لتقديم طلبات تأسيس بنوك رقمية وسط إقبال من الشركات المحلية
30 يونيو، 2022
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وزير التجارة السعودي: توقيع 14 اتفاقية بين مصر والسعودية بقيمة 7.7 مليار دولار
21 يونيو، 2022
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“الخطوط الكويتية” تدشن وجهتها الجديدة إلى الدار البيضاء
1 يونيو، 2022
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عربي وعالمي
رياضة
روسيا 2018
ديوكوفيتش يتوج بلقب ويمبلدون
10 يوليو، 2022
أضف تعليق
ريباكينا تتوج بلقب ويمبلدون على حساب أنس جابر
9 يوليو، 2022
أضف تعليق
بيدري يرث قميص أساطير برشلونة
8 يوليو، 2022
أضف تعليق
أنس جابر تواصل التوهج وتتأهل لنهائي ويمبلدون
7 يوليو، 2022
أضف تعليق
اقتصاد
إيلون ماسك يلغي صفقة شراء “تويتر”
9 يوليو، 2022
أضف تعليق
انتهاء مهلة “المركزي” لتقديم طلبات تأسيس بنوك رقمية وسط إقبال من الشركات المحلية
30 يونيو، 2022
أضف تعليق
وزير التجارة السعودي: توقيع 14 اتفاقية بين مصر والسعودية بقيمة 7.7 مليار دولار
21 يونيو، 2022
أضف تعليق
“الخطوط الكويتية” تدشن وجهتها الجديدة إلى الدار البيضاء
1 يونيو، 2022
أضف تعليق
الرأي
كتاب سبر
أقلامهم
آراؤهم
نشر الممنوع
أقسام أخرى
جرائم وقضايا
سبر أكاديميا
مجتمع
فن وثقافة
تكنولوجيا
صحة وجمال
منوعات
أقسام متخصصة
تحقيقات
حوارات
شعراء سبر
سبر القوافي
كاريكاتير
بورتريه
” هات اذنك “
سبر ميديا
فيديو سبر
صور سبر
الرئيسية
أخبار
محليات
برلمان
عربي وعالمي
رياضة
روسيا 2018
ديوكوفيتش يتوج بلقب ويمبلدون
10 يوليو، 2022
أضف تعليق
ريباكينا تتوج بلقب ويمبلدون على حساب أنس جابر
9 يوليو، 2022
أضف تعليق
بيدري يرث قميص أساطير برشلونة
8 يوليو، 2022
أضف تعليق
أنس جابر تواصل التوهج وتتأهل لنهائي ويمبلدون
7 يوليو، 2022
أضف تعليق
اقتصاد
إيلون ماسك يلغي صفقة شراء “تويتر”
9 يوليو، 2022
أضف تعليق
انتهاء مهلة “المركزي” لتقديم طلبات تأسيس بنوك رقمية وسط إقبال من الشركات المحلية
30 يونيو، 2022
أضف تعليق
وزير التجارة السعودي: توقيع 14 اتفاقية بين مصر والسعودية بقيمة 7.7 مليار دولار
21 يونيو، 2022
أضف تعليق
“الخطوط الكويتية” تدشن وجهتها الجديدة إلى الدار البيضاء
1 يونيو، 2022
أضف تعليق
الرأي
كتاب سبر
أقلامهم
آراؤهم
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أقسام أخرى
جرائم وقضايا
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