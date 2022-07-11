الكويت تنفذ مشروعا للاضاحي يشمل 12 ألفا من النازحين العراقيين

نفذت دولة الكويت اليوم الاثنين مشروع توزيع لحوم الاضاحي على نحو 12 الفا من النازحين العراقيين بتمويل من الهيئة الخيرية الاسلامية العالمية بمخيم (حسن شام) غربي اربيل شمال العراق.

وقال مدير منظمة (حباء) للاغاثة والتنمية الإنسانية محمد سليم في تصريح لوكالة الانباء الكويتية (كونا) ان المشروع ياتي ضمن حملة (الكويت بجانبكم) تحت شعار (الاضاحي شعيرة واغاثة) بتمويل واشراف (الهيئة الخيرية الاسلامية العالمية) وتنفيذ منظمة (حباء) حيث تم توزيع لحوم الاضاحي على نحو 12 الف شخص من المقيمين في مخيم (حسن شام) للنازحين العراقيين.

وتقدم سليم بالشكر لدولة الكويت ومنظماتها الانسانية على تقديم مختلف المعونات المستمرة للنازحين العراقيين طيلة السنوات الماضية.

وتنفذ المنظمات الانسانية الكويتية مشروع الاضاحي في اقليم كردستان من خلال توزيع عشرات الاطنان من لحوم الاضاحي على النازحين العراقيين والمحتاجين داخل اقليم كردستان العراق بشكل سنوي.