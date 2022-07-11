“الإعلام” تتخذ إجراءات قانونية بحق منظمي حفل غنائي عام لمخالفتهم اشتراطات التصريح

أكدت المتحدث الرسمي باسم وزارة الإعلام أنـوار مـراد أن الوزارة حريصة على تطبيق القانون والضوابط الخاصة بإقامة الحفلات الغنائية والموسيقية في الأماكن العامة عملا بالقرار الوزاري الصادر في هذا الخصوص وشددت على أن أي مخالفة لهذه الاشتراطات تعرض مرتكبيها للمساءلة القانونية.

وأكـدت مـراد أن وزارة الإعـلام اتخـذت فـوراً الإجراءات اللازمة بحق الشركة المنظمة لحفل غنائي أقيم في أحد الفنادق ثاني أيام عيد الأضحى المبارك حيث رصد مفتشو الوزارة مخالفات لشروط التصريح لاسيما تجاوز الوقت المحدد لإقامة الحفل وعليه تم اتخاذ الـلازم وتطبيق الـقـانـون بحق الشـركـة المنظمة.