استقبل مطار الكويت الدولي طلائع الرحلات الخاصة بالحجاج الكويتيين العائدين من الديار المقدسة بعد انتهائهم من موسم الحج وفق إجراءات سهلة وميسرة.

وقال مدير إدارة العمليات في الادارة العامة للطيران المدني منصور الهاشمي في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم الثلاثاء إن الإدارة وضعت خطة متكاملة واستراتيجية واضحة لاستقبال الحجاج العائدين من الأراضي المقدسة بعد انتهاء موسم الحج.

وأضاف الهاشمي أن عملية إستقبال رحلات الحجاج تمت بكل يسر وسهولة مشيدا بالتعاون الذي تم بين جميع الجهات العاملة في المطار ما انعكس بالشكل الإيجابي لإبراز الطاقات التي تم بذلها من جميع العاملين.

وبين أن مطار الكويت الدولي استقبل يوم أمس رحلتين على الخطوط الجوية السعودية تقلان نحو 355 حاجا قادمين من الأراضي المقدسة مضيفا أنه من المتوقع أن تصل اليوم نحو 9 رحلات موزعة على 4 رحلات للخطوط السعودية ورحلتين للخطوط الجوية الكويتية و3 رحلات لطيران الجزيرة.

وأشار إلى أن بقية الرحلات ستتوالى في الوصول تباعا إلى مطار الكويت الدولي حتى عودة جميع الحجاج الكويتيين من الأراضي المقدسة.

وذكر أن رحلات الحجاج على متن شركة الخطوط الجوية الكويتية ستصل في مطار (تي4) ورحلات طيران الجزيرة ستصل في مبنى الركاب (تي5) بينما سيتم استقبال رحلات الخطوط الجوية السعودية وطيران (ناس) في مبنى الركاب الرئيسي (تي 1).

ولفت الى ان الإجراءات التي وضعتها الإدارة من تسهيلات وخدمات لوصول الحجاج إلى البلاد تسير حسب الخطة المرسومة لها بالتنسيق مع الجهات العاملة في المطار.

وأكد أن الادارة تعمل بطاقتها القصوى لتسهيل العقبات كافة أمام ضيوف الرحمن القادمين من الديار المقدسة وذلك عبر التنسيق مع حملات الحج باستلام حقائب الحجاج حتى لا تكون هناك أي مشكلة تواجه الحجاج داعيا المستقبلين إلى التعاون مع مسؤولي المطار حتى يتسنى للحجاج الخروج من المطار بسهولة.

وأشاد بتعاون الجهات الحكومية لاسيما وزارتي الداخلية والأوقاف والشؤون الإسلامية والإدارة العامة للجمارك إضافة إلى حملات الحج الكويتية وشركات الطيران وشركات الخدمات الأرضية.

وكانت الادارة العامة للطيران المدني أعلنت في يونيو الماضي تشغيلها 21 رحلة لموسم الحج هذا العام تقل 6216 حاجا إلى بيت الله الحرام على متن أربع شركات وهي الخطوط الجوية الكويتية وطيران الجزيرة والخطوط الجوية السعودية وطيران (ناس).