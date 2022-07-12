محليات

حالة الطقس المتوقعة غداً الأربعاء 13 يوليو 2022

12 يوليو، 2022
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حالة الطقس المتوقعة ليوم

الأربعاء
13 يوليو 2022

حالة الطقس
نهارًا:
شديد الحرارة والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات 12 – 42 كم/ساعة مع فرصة للغبار على المناطق المكشوفة و تظهر بعض السحب المتفرقة .

ليلاً:
حار إلى مائل للحرارة والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة 10 – 38 كم/ساعة و تظهر بعض السحب العالية .

الحرارة العظمى: 48°
الحرارة الصغرى: 35&deg

حالة البحر
نهارًا:
خفيف إلى معتدل الموج

– ارتفاع الموج:

2 – 5 قدم.
ليلاً:
خفيف إلى معتدل الموج
– ارتفاع الموج:
2 – 4 &#160 قدم.

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