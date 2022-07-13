وزير الدفاع: استقطاب الشباب للالتحاق بالجيش.. يتصدر الأولويات

أكد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ طلال الخالد أن عملية استقطاب الشباب الكويتيين للالتحاق بصفوف الجيش تتصدر أولويات العمل والاهتمام لدى قيادتنا الحكيمة.

وقال الشيخ طلال الخالد في بيان صحفي لوزارة الدفاع خلال زيارته صباح اليوم الأربعاء إلى سلاح الدفاع الجوي، إن ذلك الاهتمام يأتي حرصا من القيادة الحكيمة على فتح المجال أمام الكوادر والكفاءات الوطنية وإتاحة الفرصة لها للمشاركة والإسهام في تحقيق الأهداف والغايات والتطلعات المنشودة.

ونقل خلال الزيارة تحيات وتهاني سمو أمير البلاد القائد الأعلى للقوات المسلحة الشيخ نواف الأحمد وسمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد، لمنتسبي الجيش الكويتي بمناسبة عيد الأضحى المبارك وتقديرهما للدور الذي يقومون به في سبيل حفظ أمن وسلامة البلاد.

وإثر جولة شملت الاطلاع على منظومة الباتريوت التابعة لسلاح الدفاع الجوي وآلية سير العمل فيها أعرب الشيخ طلال الخالد عن فخره واعتزازه بالجهود التي يبذلها منتسبو السلاح في سبيل الدفاع عن الوطن وحفظ أمنه واستقراره وسلامة أراضيه.

وأكد أن ما يقوم به هؤلاء من مهام وواجبات وعمل متواصل على مدار الساعة يعكس حجم كفاءتهم المهنية وقدراتهم الفنية في التعامل مع المنظومات الدفاعية التي يتطلب التعامل معها مهارة ودقة عاليتين.