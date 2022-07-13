صديق رونالدو يقدم تلميحا مثيرا عن مستقبله

قدم صديق مقرب للنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، تلميحا حول النادي الذي قد ينتقل إليه اللاعب الراغب في الرحيل.



ويريد نجم مانشستر يونايتد مغادرة أولد ترافورد هذا الصيف، من أجل التنافس على الألقاب والمشاركة في مسابقة دوري أبطال أوروبا.

ووفقا لما ذكرته صحيفة “موندو ديبورتيفو“، بدأ صديق رونالدو، الصحفي إيدو أجيري للتو، متابعة تشيلسي على إنستجرام.



وفي حين أن الحديث عن هذه الخطوة ما يزال مبكرا، لكن لدى أجيري خبرة في التنبؤ بتحركات صديقه رونالدو.



في عام 2018، أعلن أجيري، خبر رغبة رونالدو في الرحيل عن ريال مدريد، وهذا ما جعل المشجعون يتوقعون قرب انتقال النجم البرتغالي إلى تشيلسي.



وكانت تقارير صحفية سابقة، قد ذكرت أن مالك تشيلسي الجديد تود بويلي، مهتم بضم المهاجم البالغ من العمر 37 عاما، ويقال إنه التقى بالوكيل خورخي مينديز الشهر الماضي مع وجود اسم رونالدو على جدول الأعمال.



وما يزال رونالدو في إجازة “لأسباب عائلية”، ولم يعد بعد إلى مركز التمارين استعدادا للموسم الجديد، كما يغيب عن جولة مانشستر يونايتد في تايلاند وأستراليا.

