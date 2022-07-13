النواف يشكل لجنة تنظيم وتأمين الشواطئ البحرية برئاسة “الإطفاء”

أصدر النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ أحمد النواف قرارا بتشكيل لجنة على مستوى عال لايقل التمثيل فيها عن وكيل وزارة مساعد برئاسة قوة الإطفاء العام وتضم في عضويتها كل من: وزارة الداخلية ووزارة الصحة ووزارة التجارة والصناعة وبلدية الكويت والهيئة العامة للبيئة وادارة الفتوى والتشريع وشركة المشروعات السياحية، تكون مهمتها تنظيم وتأمين الشواطئ البحرية.

وأوضحت قوة الإطفاء أن الهدف من تشكيل اللجنة هو المحافظة على الصحة العامة وتفاديا لكثرة حالات الغرق والحوادث التي ينتج عنها الوفاة أو الفقدان الأمر الذي يقضي الى ضرورة ايجاد حلول لتنظيم الشواطئ وايجاد أوقات معينة للسباحة مع وضع متطلبات الأمن والسلامة المرتادي الشواطئ.