رئاسة الأركان: حادثة “انتحار عسكري” وقعت في ميادين رماية خاصة غير تابعة لوزارة الدفاع

أوضحت رئاسة الأركان العامة للجيش بشأن ما يتم تداوله من قبل بعض الحسابات في برامج التواصل الاجتماعي عن وقوع حادثة انتحار عسكري في أحد ميادين الرماية أن هذه الحادثة وقعت في ميادين رماية خاصة يرتادها الجمهور وهي غير تابعة لوزارة الدفاع ولا تقع ضمن نطاق مسؤوليتها.

ودعت رئاسة الأركان في بيان صحفي اليوم الأربعاء مستخدمي برامج التواصل إلى تحري الدقة في التعامل مع مثل هذه المعلومات والأخبار غير الرسمية.

واكدت أن أبوابها مفتوحة دائما لتوضيح أية معلومات أو أخبار قد يعتريها اللبس وعدم الدقة من خلال التواصل مع مديرية التوجيه المعنوي والعلاقات العامة أو من خلال متابعة ما ينشر عبر حساباتها الرسمية في شبكات التواصل الاجتماعي.