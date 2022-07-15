“البلدية”: لا تخلطوا بين تطوير أسواق المباركية.. وتعمير الجزء المتضرر من الحريق

دعت بلدية الكويت إلى عدم الخلط بين تطوير أسواق المباركية الحالية وإعادة تعمير الجزء المتضرر من الحريق. وأوضحت في بيان أن القطاع المختص فى البلدية سخر كل الإمكانات الفنية و الطاقات بشأن مشروع تطوير اسواق المباركية في سبيل انجاز المشروع وتنفيذ مكونات في موقع جديد يضاف للموقع الحالي دون المساس باسواق المباركية الحالية للمحافظة على الارث التاريخي لها بإضافة مناطق جديده لهذه الاسواق، مؤكدة انها التطوير لا علاقة له فى اعادة تعمير الجزء المتضرر من الحريق حتى يعود كما كان، مبينه أن خلطاً بين التطوير والإعمار يراه البعض في مواقع التواصل الاجتماعي.

وأشارت إلى أن مشروع تطوير أسواق المباركية يسير حسب ما هو مخطط له وفق الجدول الزمني ولا تعيقه إعادة إعمار الجزء المتضرر من الحريق الذي يستهدف إرجاع هذا الجزء من الأسواق إلى ما كانت عليه، مشيرة إلى موافقها على البدء في التعاقد لتعمير المنطقه المتضررة من قبل فريق مشترك من البلدية و وزارة المالية والمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب مع مراعاة تطبيق جميع اشتراطات قوه الإطفاء وحاليا الفريق المشترك بدأ فى اخذ موافقات الجهات الرقابيه لتنفيذ اعادة التعمير.

وبينت أن المشروع الجديد يضم مسجدا وفندقا ومسرحا مفتوحا بتصميم تراثي وتطوير لحديقة البلدية موضحة أن تصميم المشروع الجديد رشح للدخول فى مهرجان العمارة العالمي الذي سيقام في البرتغال لتمتعه بميزة الدمج بين روح التراث والمستقبل.