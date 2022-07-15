“الإعلام”: نرصد كل ما يسيء للثوابت الدينية

أكدت الناطقة الرسمية باسم وزارة الإعلام أنوار مراد أن الوزارة ترصد كافة الوسائل المطبوعة والمرئية والمسموعة التي تحتوي على إساءات بحق الثوابت الدينية والوطنية، وإحالتها إلى الجهات المختصة وفق القوانين واللوائح التي تنظم عمل النشر بمختلف أنواعه.

وأوضحت مراد أن كتاب «كشف المتواري في صحيح البخاري» سبق وأن صدر قرار بمنعه منذ عام 2018 من لجنة رقابة الكتب لما يحتويه من إساءات للثوابت الدينية، لافتة إلى ان الوزارة لن تألو جهداً في محاسبة اي تقصير أو اهمال في تطبيق القوانين واللوائح المنظمة لعملية النشر.

وأضافت أن فرق التفتيش والتدقيق التابعة لوزارة الاعلام تقوم بمتابعة كل ما ينشر في المكتبات العامة ومراكز البيع، واحالة من لم يلتزم بالقرارات والقوانين الى الجهات المختصة.