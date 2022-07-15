حالة الطقس المتوقعة غداً السبت 16 يوليو 2022

حالة الطقس المتوقعة ليوم

السبت

حالة الطقس

نهارًا:

حار و رطب نسبيا على المناطق الساحلية والرياح شمالية شرقية إلى متقلبة الإتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة 08 – 35 كم/ساعة و تظهر بعض السحب العالية .



ليلاً:

حار إلى مائل للحرارة والرياح متقلبة الإتجاه إلى جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة 08 – 30 كم/ساعة و تظهر بعض السحب العالية .

الحرارة العظمى: 45°

الحرارة الصغرى: 36°

حالة البحر

نهارًا:

خفيف إلى معتدل الموج

– ارتفاع الموج:

1 – 4 قدم.

ليلاً:

خفيف إلى معتدل الموج

– ارتفاع الموج:

1 – 3 قدم.