وزير الصحة يستعرض إجراءات حوكمة صرف الأدوية

عقد وزير الصحة أ.د.خالد السعيد اجتماعا اليوم السبت، فـي إدارة المستودعات الطبية بحضور وكيـل الوزارة الدكتور مصطفي رضا، والوكيل المساعد لشؤون الأدوية والتجهيزات الطبية بالتكليف المهندسـة فرح دشـتي، ومدير إدارة الرقابة والتفتيش في مكتب معالي الوزير الدكتور هاشم الهاشمي.

واطمـأن الوزير خلال الاجتماع إلى المخزون الاستراتيجي من الأدوية والمستلزمات الطبية، وسبل تعزيز وإدامة هذا المخزون، وذلك وفق معايير التخزين، وأنظمة الجودة والسلامة العالمية.

وتناول الاجتماع استعراض آليات تزويد المستشفيات والمراكز الصحية بحاجتها من الأدوية والمستلزمات الطبية، والاجراءات المتعلقة بحوكمة صـرف الأدوية والرقابة عليها، واستمع الوزير في هذا الصدد إلى شـرح تفصيلـي حول الإجراءات التي تم تفعليها بهذا الشأن، والتحديات التي تواجه القطاع.