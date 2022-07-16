محليات

حالة الطقس المتوقعة غداً الأحد 17 يوليو 2022

16 يوليو، 2022
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حالة الطقس المتوقعة ليوم

الأحد
17 يوليو 2022

حالة الطقس
نهارًا:
حار و رطب نسبيا على المناطق الساحلية والرياح شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة 10 – 35 كم/ساعة و تظهر بعض السحب العالية .

ليلاً:
حار إلى مائل للحرارة و رطب نسبيا على المناطق الساحلية والرياح متقلبة الإتجاه إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة 08 – 32 كم/ساعة و تظهر بعض السحب العالية .

الحرارة العظمى: 46°
الحرارة الصغرى: 35&deg

حالة البحر
نهارًا:
خفيف إلى معتدل الموج

– ارتفاع الموج:

1 – 4 قدم.
ليلاً:
خفيف إلى معتدل الموج
– ارتفاع الموج:
1 – 3 &#160 قدم.

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