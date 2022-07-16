حالة الطقس المتوقعة غداً الأحد 17 يوليو 2022

حالة الطقس المتوقعة ليوم
حالة الطقس
نهارًا:
حار و رطب نسبيا على المناطق الساحلية والرياح شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة 10 – 35 كم/ساعة و تظهر بعض السحب العالية .
ليلاً:
حار إلى مائل للحرارة و رطب نسبيا على المناطق الساحلية والرياح متقلبة الإتجاه إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة 08 – 32 كم/ساعة و تظهر بعض السحب العالية .
الحرارة العظمى: 46°
الحرارة الصغرى: 35°
حالة البحر
نهارًا:
خفيف إلى معتدل الموج
– ارتفاع الموج:
1 – 4 قدم.
ليلاً:
خفيف إلى معتدل الموج
– ارتفاع الموج:
1 – 3   قدم.
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