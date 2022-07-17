ضبط عاملة منزلية تعمل على أجهزة الليزر في مركز صحي بالجابرية

أعلنت الوكيل المساعد لشؤون الخدمات الطبية الأهلية بوزارة الصحة د.فاطمة النجار قيام لجنة التفتيش الاداري في إدارة التراخيص الصحية بمخالفة مركز طبي في منطقة الجابرية بعد ضبط عاملة منزلية تعمل في المركز وترتدي الزي الطبي وتعمل على اجهزة الليزر ، وهي لا تحمل ترخيص مزاولة مهنة .

وبينت أنه تم اثبات المخالفة في المحضر، وسيتم اتخاذ مع المركز الاجراءات القانونية.

وشددت على أن وزارة الصحة مستمرة في حملاتها التفتيشية على المؤسسات العلاجية الاهلية لضمان تقديم افضل خدمة طبية للمراجعين، وضبط اي مخالفات ممكن أن تضر في تقديم الخدمة أو صحتهم.