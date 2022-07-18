“الهلال الأحمر”: بناء 1200 وحدة سكنية للاجئي الروهينغا في بنغلاديش

قالت الأمين العام لجمعية الهلال الأحمر الكويتي مها البرجس انه منذ ازمة (الروهينغا) في بنغلاديش نفذت الجمعية مع المنظمات الإنسانية الاخرى مشاريع اغاثية متعددة مبينة انه تم بناء 1200 وحدة سكنية بتبرع من الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية والهلال الاحمر القطري.

وأضافت البرجس في بيان صحافي، اليوم الاثنين، عقب جولة وفد الجمعية في أربعة مخيمات للاجئي الروهينغا في (كوكس بازار) ببنغلاديش انه تم أيضا توزيع مواد غذائية مختلفة فضلا عن دعم الرعاية الصحية ومشاريع المياه في تلك المنطقة.

وذكرت البرجس ان الجمعية والهلال الاحمر القطري سعيا خلال الزيارات الميدانية إلى رفع قدرات الكوادر الطبية والفنية وكذلك رفع مستوى الوعي لأقلية الروهينغا، مضيفة أن الوفد الميداني اطلع خلال زيارته على ثلاثة مراكز صحية تم تشغيلها في المخيمات لتقديم العلاج والدواء لأكثر من 50 ألف مريض من (الروهينغا).

وأكدت ان هذه الزيارات الميدانية تهدف الى الاطلاع على احتياجات الروهينغا والمجتمع البنغلاديشي وتوزيع المواد العينية على 1200 أسرة في المخيمات التي تمت زيارتها.

وأضافت ان مساهمة الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية ودعمه المستمر لجهود الجمعية انعكس على الجهود الإنسانية الرائدة للكويت ومساهمتها الفاعلة في تحسين حياة ملايين المحتاجين حول العالم.

وقالت «لقد عملنا عن كثب مع البلدان والمؤسسات في جميع أنحاء العالم لدعم الاستجابات الفورية لمساعدة الأشخاص الأكثر احتياجا ولضمان التعافي السريع».

من جانبه أشاد مدير قطاع الإغاثة والتنمية الدولية في الهلال الاحمر القطري الدكتور محمد ابراهيم بالتعاون المميز مع الهلال الاحمر الكويتي عبر التنسيق والتعاون لخدمة لاجئي الروهينغا في بنغلاديش. وقال ابراهيم ان تعامل الهلال الأحمر القطري مع الأزمة الإنسانية لشعب الروهينغا يسير وفق استراتيجية متكاملة بدأ تطبيقها منذ 5 أعوام بفتح مكتب تمثيلي للهلال في (كوكس بازار) يتولى وضع وتنفيذ مشاريع وانشطة تساهم في التعليم والصحة والبيئة والسكن الملائم والمشاريع الحرفية والإنتاجية اضافة الى المساعدة الاقتصادية والاجتماعية التي تكفل للمستفيدين العيش الكريم.