“الائتمان”: تمويل 11918 مواطنا في “المطلاع” وجنوب عبدالله المبارك ومشروع خيطان الجنوبي

أعلن بنك الائتمان الكويتي تمويل 11918 مواطنا بقروض عقارية لبناء قسائمهم في المرحلتين الأولى والثانية في مدينة المطلاع وجنوب عبدالله المبارك ومشروع خيطان الجنوبي.

وقالت المتحدث الرسمي باسم البنك حباري الخشتي في تصريح صحفي اليوم الاثنين إن عدد القسائم الموزعة على المواطنين في مدينة المطلاع للمرحلتين الأولى والثانية بلغ 18519 تقدم منهم 8939 مواطنا للحصول على تمويل بنسبة بلغت 48 في المئة.

وأضافت الخشتي أن عدد القسائم الموزعة على المواطنين في جنوب عبدالله المبارك بلغ 3260 تقدم منهم 2639 مواطنا للحصول على تمويل بنسبة 81 في المئة في حين بلغت القسائم الموزعة في خيطان الجنوبي 1448 تقدم منهم 340 مواطنا للحصول على تمويل بنسبة بلغت 5ر23 في المئة.

وأوضحت أن البنك يستقبل طلبات القروض العقارية لتمويل القسائم الحكومية التي تم توزيعها أخيرا من قبل المؤسسة العامة للرعاية السكنية عبر البوابة الإلكترونية للبنك والتطبيق الهاتفي الخاص بالبنك.

وأكدت حرص البنك على تلبية الطلبات المقدمة من المواطنين وتقديم أفضل خدمة لهم بسهولة ويسر عبر تقنية الذكاء الاصطناعي التي يعمل البنك من خلالها.