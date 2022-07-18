إبراهيموفيتش يوقع عقده الجديد رسميا مع ميلان براتب ضئيل

أعلن نادي ميلان، اليوم الإثنين، أن مهاجمه الدولي السويدي زلاتان إبراهيموفيتش، جدد تعاقده مع النادي حتى صيف 2023.

وأشار النادي في بيان له عبر موقعه الرسمي، أن المهاجم صاحب ال41 عاما، سيواصل ارتداء القميص رقم (11).

ولم يشر النادي إلى الراتب الذي سيحصل على زلاتان، إلا أن شبكة “سكاي سبورت“، قالت إنه سيحصل على راتب ثابت يتراوح من مليون إلى مليون ونصف يورو، بالإضافة إلى متغيرات سخية تتعلق بصناعة وتسجيل الأهداف وإنجازات الفريق في الموسم الجديد”.

وأضافت الشبكة: “زار باولو مالديني المدير التقني لميلان وفيدريكو ماسارا المدير الرياضي، إبراهيموفيتش في بيته الواقع على بحيرة جاردا، وحصلا على توقيع النجم السويدي على عقده الجديد”.

وتابع: “يأمل إبراهيموفيتش في العودة للملاعب بعد نهائيات كأس العالم المقبلة في قطر”.

يذكر أن إبراهيموفيتش خضع لجراحة في الركبة قبل شهرين، ومن المقرر أن يغيب عن الملاعب فترة تتراوح من 6 إلى 7 أشهر.