رحلة في عقل تشافي بعد ضم ليفاندوفسكي

بعد مفاوضات ماراثونية، نجح برشلونة أخيرا في الفوز بخدمات نجم بايرن ميونخ روبرت ليفاندوفسكي الذي وضع نقطة النهاية لقصته الباهرة مع الفريق البافاري، ويتأهب الآن لخوض تحد جديد في مسيرته المرصعة بالألقاب الفردية والجماعية.

وسيزيد انتقال روبرت ليفاندوفسكي إلى "البلوجرانا" من قوة هجوم الفريق، ويمنح مدرب برشلونة تشافي هيرنانديز مرونة تكتيكية كبيرة للتعامل مع اللعب المغلق لبعض الفرق، لاسيما مع توفر الفريق العريق على أكثر من مهاجم وبمميزات خاصة.

ثنائية ليفاندوفسكي وأوباميانج

يتوقع أن يعتمد تشافي هيرنانديز على روبرت ليفاندوفسكي كمهاجم أول للفريق، خاصة وأن الدولي البولندي يتمتع بحاسة تهديفية كبيرة أمام المرمى تساعده على تحويل أنصاف الفرص إلى أهداف في شباك الخصوم.

إلإ أن الدفع بليفاندوفسكي كمهاجم أول للفريق لايعني بالمرة تجاهل المهاجم الآخر للفريق بيير أوباميانج، حيث يشير موقع "تريبونا" أن المدرب تشافي يمكنه الاعتماد على الثنائي ليفاندوفسكي وأوباميانج في خطة 2-4-4.

ويرى نفس المصدر أن أوباميانج وليفاندوفسكي سيشغلان معا مركز قلب الهجوم، فيما سيلعب خلفهما على الجهة اليسرى عثمان ديمبيلي وفي الجهة اليمنى رافينيا.

أما وسط الميدان فسيشغله الثنائي بيدري وكيسي، وسيتكون الدفاع من الرباعي ألبا، أراوخو، جارسيا ودست، وفي حراسة المرمى تير شتيجن.

السير على خطى كلوب

ويعني اعتماد تشافي على الثنائي ليفاندوفسكي وأوباميانج في مركز قلب الهجوم، السير على خطى المدرب الألماني يورجن كلوب الذي اعتمد على الثنائي عندما كان مدربا لبوروسيا دورتموند قبل عدة سنوات.

ووظف كلوب لاعبه ليفاندوفسكي في مركز قلب الهجوم، ووضع أوباميانج كجناح أيمن، إلا أن المهاجم الجابوني كان يدخل باستمرار إلى مربع العمليات بهدف خلق الزيادة العددية، والرفع من فرص تسجيل الأهداف، والتي نجح الثنائي في تسجيل الكثير منها.

وأشار موقع "إفس برشلونة نوتيسيا" أن الثنائي أوباميانج وليفاندوفسكي الذي توهج كثيرا خلال حمله لقميص بوروسيا دورتموند يمكنه أن يشكل "ثنائيا ذهبيا" عند لعبه معا في خط هجوم الفريق الكتالوني.

خطط أخرى

قد يجد تشافي صعوبة في الدفع معا بالثنائي ليفاندوفسكي وأوباميانج بسبب تقدمهما في السن، ورغبته في منح الفرصة الكاملة لبعض اللاعبين من أجل إبراز موهبتهم بشكل كبير مع برشلونة هذا الموسم.

ويُرجح أن يعتمد تشافي على ليفاندوفسكي كمهاجم صريح للفريق، فيما ستتم عملية المداورة بينه وبين أوباميانج في مركز قلب الهجوم وذلك حسب طبيعة المباراة.

مما يمنح الثلاثي ليفاندوفسكي، رافينيا وديمبلي أفضلية قيادة الهجوم ومن خلفه وسط مكون من بوسكيتس، بيدري وكيسي، في حين قد يشغل الدفاع الرباعي ألبا، أراخو، جارسيا ودست، وفي حراسة المرمى الألماني تير شتيجن.