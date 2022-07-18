ضبط 26 مخالفاً لـ “الإقامة والعمل” في الفروانية https://www.alraimedia.com/article/1598936

‏تمكنت الإدارة العامة لمباحث لشؤون الإقامة، ممثلة بإدارة متابعة المخالفين، من ضبط 26 مخالفاً لقانون الإقامة والعمل في محافظة الفروانية.

وذكرت إدارة الإعلام الأمني في وزارة الداخلية أن الحالات المضبوطة: 15 متغيّباً و9 إقامتهم منتهية و2 دون إثباتات، وأنه جاري اتخاذ الاجراءات اللازمة بحقهم واحالتهم لجهات الاختصاص.