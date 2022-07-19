فرق الإطفاء تسيطر على حريق بسوق الخيام والاضرار اقتصرت على الماديات

اعلنت قوة الإطفاء العام ان أربعة فرق تابعة لها تمكنت من السيطرة على حريق اندلع بسوق الخيام الكائن في منطقة الري اليوم الثلاثاء واقتصرت الاضرار على الماديات.

وقالت ادارة العلاقات العامة والاعلام في بيان صحفي ان ادارة العمليات المركزية تلقت بلاغا فجر اليوم يفيد بنشوب حريق في سوق الخيام وعلى اثره تم توجيه فرق إطفاء من مراكز الشويخ الصناعية والعارضية والشهداء والسالمية بدعم من مركز الإسناد.

واضافت انه عند وصول الفرق تبين ان مساحة الحريق بلغت 3 آلاف متر مربع وقد باشرت الفرق في مكافحة الحريق وتطويقه لعدم امتداده الى القسائم المجاورة مبينة ان نقطة الإطفاء المؤقتة التي انشئت في سوق الخيام ساهمت في الحد من انتشاره لحين وصول الفرق الرئيسية.

واوضحت الادارة بإن الخسائر اقتصرت على الماديات فقط مبينة ان فرق التحقيق باشرت عملها لمعرفة أسباب الحريق وملابساته.

واشرف على عمليات المكافحة رئيس قوة الاطفاء العام الفريق خالد المكراد ونائب الرئيس لقطاع المكافحة اللواء جمال ناصر ومدير إطفاء محافظة العاصمة العقيد أحمد حمود.