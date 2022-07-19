النواف قلّد 17 لواء رتبهم الجديدة

قلد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ أحمد النواف، اليوم الثلاثاء، 17 لواء رتبهم، وفقا للمرسوم الأميري لسمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد بناء على عرض النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وبعد موافقة مجلس الوزراء الموقر.

وهنأ النواف القيادات الأمنية بالترقية إلى رتبة لواء ، ونقل لهم تحيات وتهنئة سمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد وسمو ولي العهد الامين الشيخ مشعل الاحمد، وسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد، متمنيا لهم التوفيق والسداد في أداء واجباتهم، مشيرة إلى أن هذه الترقية ما جاءت الا تقديرا لجهودهم المخلصة في خدمة وطنهم الغالي الكويت.